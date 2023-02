Messina Denaro e le sue identità, DIA negli uffici anagrafe del Comune di Alcamo

Investigatori alla ricerca dei potenziali fiancheggiatori di Matteo Messina Denaro. Le indagini si spostano ad Alcamo, negli uffici anagrafe.

Si continua a scavare nella vita di Matteo Messina Denaro, alla ricerca dei possibili fiancheggiatori che avrebbero aiutato il superlatitante a rimanere nell’ombra nel corso di questi anni.

Nelle scorse ore il personale della DIA avrebbe perquisito gli uffici dell’anagrafe del Comune di Alcamo, in provincia di Trapani, evidentemente per cercare maggiori informazioni in merito alle numerose “identità” assunte dal boss.

Matteo Messina Denaro, il mistero delle 5 carte d’identità

Gli inquirenti avrebbero acquisito diversi cartellini delle carte d’identità, i documenti che rimangono in possesso al Comune dopo l’emissione delle carte.

All’interno dell’abitazione di Matteo Messina Denaro, a Campobello di Mazara, sono state ritrovate 5 carte d’identità intestate ad altrettante persone. I soggetti, a quanto pare incensurati e in attualmente vita, risiederebbero proprio nella località dove l’ultimo padrino si sarebbe stabilito nel corso di questi anni.

Gli inquirenti avrebbero recuperato anche diverse fototessere. Resta da comprendere come il boss possa essere riuscito a ottenere quei documenti di riconoscimento al fine di celare la propria identità e chi possa averlo agevolato.