Messina Denaro, Di Matteo: “Latitanza lunga, avrà avuto protezione dall’alto. Ora collabori”

Per il consigliere del Csm la latitanza di Matteo Messina Denaro è stata troppo lunga per non avere ricevuto aiuti esterni.

La latitanza di Matteo Messina Denaro “è stata troppo lunga per poter essere una latitanza normale. Sicuramente sarà stata, almeno in certi frangenti e in certi ambienti, protetta dall’alto”. Lo afferma il consigliere del Csm Nino Di Matteo, magistrato che a Palermo indagò sulla mafia e in particolare sulla strage di via D’Amelio che costò la vita al giudice Paolo Borsellino.

“Matteo Messina Denaro – ha osservato il magistrato nel corso di un intervento a SkyTg24 – è stato catturato a Palermo, in pieno centro, e non possiamo dimenticare il fatto che è stato latitante per 30 anni”.

Di Matteo: “Vittoria dello Stato quando si farà piena luce”

“Oggi tutti parlano di grande vittoria dello Stato, ma io credo che la grande vittoria dello Stato si avrà veramente quando si farà luce su due aspetti della storia criminale di Matteo Messina Denaro: quello delle sue conoscenze sui moventi e sui possibili ulteriori mandanti delle stragi del 1992 e del 1993 di cui è stato protagonista, e quello relativo a una latitanza durata 30 anni”.

“Oggi è una bella giornata per il Paese, per la giustizia, per Palermo e la Sicilia, ma guai a pensare che oggi abbiamo chiuso il cerchio. La grande vittoria dello Stato si avrà quando si sarà fatta chiarezza sulla sua figura. E’ quello che ha organizzato la campagna stragista, indicando gli obiettivi da colpire, e in questo contesto ha avuto contatti anche con persone esterne a Cosa Nostra. Allora oggi è una tappa importante ma guai a pensare che con oggi si è sconfitta Cosa nostra e guai soprattutto a pensare che oggi quello sforzo di riscostruzione della verità possa fermarsi”.

“Matteo Messina Denaro riferisca tutto”

“Matteo Messina Denaro faccia una scelta di collaborazione. Che significa riferire il vero e riferire tutto Sarebbe una collaborazione davvero importante perché darebbe una svolta davvero decisiva nella lotta a Cosa Nostra. Una collaborazione, però, è tanto più auspicabile nel momento in cui lo Stato dimostri di volerla”.

“Perché se, come credo, Matteo Messina Denaro è a conoscenza di segreti importanti, è fondamentale che lo Stato faccia comprendere che non ha paura di affrontare determinate questioni e determinati argomenti, con cautela ma anche con l’approfondimento e la voglia di verità necessari”, ha concluso Di Matteo.