Maturità 2024, annunciate materie seconda prova: ecco l’elenco

A pubblicare la lista i canali ufficiali del Ministero dell'Istruzione e del Merito, nuova figura nel corpo docente

Tanto attese dagli studenti di tutta Italia, sono state rese note oggi, lunedì 29 gennaio 2024, le materie della seconda prova della Maturità 2024. A pubblicarne la lista i canali ufficiali del Ministero dell’Istruzione e del Merito. Data d’inizo ufficiale degli esami di maturità mercoledì 19 giugno, con la seconda prova che si terrà il giorno successivo. Versione di greco per il Liceo Classico, mentre gli studenti dello Scientifico affronteranno la prova di matematica, ciò anche per l’opzione Scienze applicate e la Sezione a indirizzo Sportivo.

Disciplina progettuale al Liceo Artistico

Per gli studenti che frequentano il Liceo Linguistico la prova sarà di Lingua e cultura straniera 3, quelli del Liceo di Scienze Umane con indirizzo Economico-sociale affronteranno invece una prova di Diritto ed Economia politica. La prova per i maturandi del Liceo Musicale sarà di Teoria, analisi e composizione, per quelli del Liceo Coretico sarà di Tecniche della danza”. Gli studenti del Liceo Artistico dovranno affrontare una prova sulla disciplina progettuale caratteristica del loro indirizzo.

Istituti tecnici

Nella seconda prova ci sarà poi Economia Aziendale per gli Istituti tecnici del Settore economico con indirizzo “Amministrazione, Finanza e Marketing”; Topografia per l’indirizzo “Costruzioni, Ambiente e Territorio”; Sistemi e reti per entrambe le articolazioni dell’indirizzo “Informatica e Telecomunicazioni”; Progettazione multimediale nell’indirizzo “Grafica e comunicazione”; Trasformazione dei prodotti per “Produzioni e trasformazioni” degli Istituti agrari (Viticoltura e difesa della vite per l’indirizzo di “Viticoltura ed enologia”).

La lista delle discipline

Scienze umane:

antropologia, pedagogia, sociologia.

Liceo Artistico:

Arti figurative: Discipline pittoriche e/o discipline plastiche e scultoree;

Architettura e ambiente: Discipline progettuali architettura e ambiente;

Design: Discipline progettuali design;

Audiovisivo e multimediale: Discipline audiovisive e multimediali;

Grafica: discipline grafiche;

Scenografia: Discipline progettuali scenografiche.

Istituti Tecnici:

Amministrazione Finanza e marketing: Economia aziendale

Meccanica, meccatronica ed energia: Tecnologie meccaniche e plasturgiche, disegno e organizzazione industriale

Trasporti e Logistica, articolazione Logistica: Logistica

Istituto tecnico Trasporti e Logistica, articolazione Costruzione del Mezzo: Struttura, costruzione, sistemi e impianti del mezzo

– opzione Costruzioni Aeronautiche: Struttura, costruzione, sistemi e impianti del mezzo aereo

– opzione Costruzioni Navali: Struttura, costruzione, sistemi e impianti del mezzo navaleIstituto tecnico Trasporti e Logistica, articolazione Conduzioni del Mezzo

– opzione Conduzione del mezzo Aereo: Scienze della navigazione, struttura e costruzione del mezzo aereo

– opzione Conduzione del mezzo navale: Scienze della navigazione, struttura e costruzione del mezzo navale

– opzione Conduzione di apparati ed impianti marittimi: Meccanica e macchine

Istituti Professionali:

Servizi Commerciali: Tecniche professionali dei servizi commerciali

– Opzione Promozione commerciale e pubblicitaria: Tecniche professionali dei servizi commerciali pubblicitari

Produzioni industriali e artigianali, Articolazione Artigianato: Progettazione e realizzazione del prodotto

– Opzione Produzioni artigianali del territorio: Progettazione e realizzazione del prodotto

Produzioni industriali e artigianali, Articolazione Industria

– Opzione Produzioni audiovisive: Linguaggi e tecniche della progettazione e comunicazione audiovisiva

Manutenzione e Assistenza tecnica: Tecnologie e tecniche di installazione e di manutenzione

– Opzione Apparati, impianti e servizi tecnici industriali e civili: Tecnologie e tecniche di installazione e di manutenzione di apparati e impianti civili e industriali

– Opzione Manutenzione dei mezzi di trasporto: Tecnologie e tecniche di diagnostica e manutenzione dei mezzi di trasporto

Le novità

Saranno oltre 500mila gli studenti italiani che affronteranno la maturità 2024, il cui inizio è fissato per il 19 giugno alle 8.30. Invariata la struttura dell’esame di Stato, con la prima prova d’italiano uguale per tutti e le tracce divise per tipologie di tema, e la seconda prova d’indirizzo. Riguardo ill colloquio, come sempre sarà sostenuto davanti alla commissione, composta da un presidente esterno e sei docenti (tre esterni e tre interni). Invariato il sistema di valutazione, che si baserà sulla distribuzione dei 100 punti totali.

Maturità momenti di svolta

“La maturità 2024 si svolgerà in continuità con le modalità stabilite per lo scorso anno. La pubblicazione delle materie della seconda prova è il primo passo verso l’Esame di Stato che ha un valore fondamentale, anche simbolico, nel percorso di crescita di ogni ragazza e ragazzo. È infatti un momento di svolta nel percorso personale e formativo: l’esperienza scolastica si conclude e si è chiamati a decidere sul proseguimento dei propri studi o sull’ingresso nel mondo del lavoro”. Così il ministro Giuseppe Valditara, firmando il decreto di individuazione delle discipline oggetto della seconda prova scritta dell’Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione dell’anno scolastico 2023/24.

Nuova figura corpo docente

“Quest’anno i maturandi e le loro famiglie potranno contare anche sul supporto dei docenti orientatori che, in collaborazione con il gruppo docenti della classe, potranno aiutarli a compiere scelte consapevoli, alla luce delle inclinazioni dei ragazzi e dell’offerta formativa successiva, università o Its, ma anche dell’offerta occupazionale del territorio. Una figura, quella del docente orientatore, che abbiamo fortemente voluto perché la scuola sia sempre più vicina ai propri ragazzi nella costruzione del loro futuro”, ha spiegato Valditara.