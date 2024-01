Scuola, Valditara:”300 mln di euro disponibili per pendenze pagamento supplenze brevi”

Riguarderà tutti i ratei pregressi del 2023, compresi gli emolumenti del mese di dicembre che sono stati autorizzati dalle scuole.

Sospiro di sollievo per i supplenti del mondo della scuola in attesa di incassare gli stipendi. A dare la buona notizia è il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara.”Come avevamo annunciato, grazie alla sinergia e alla stretta collaborazione tra il MIM e il MEF, oggi NoiPA ha avviato la procedura di emissione straordinaria. Si rende così disponibile il pagamento delle supplenze brevi ancora pendenti per un volume finanziario pari a circa 300 milioni di euro”.

Esigibilità: ecco quando

Il Ministero è impegnato a elaborare una soluzione strutturale per risolvere definitivamente il problema della regolarità temporale dei pagamenti. Problema che da troppi anni si ripresenta e che in passato ha persino evidenziato ritardi ancora maggiori di quelli registrati in questi mesi”. L’esigibilità dei pagamenti sarà a partire dal 18 gennaio. Riguarderà tutti i ratei pregressi del 2023, compresi gli emolumenti del mese di dicembre che sono stati autorizzati dalle scuole.