Maturità 2024, via agli esami: le tracce della prima prova d’italiano

Al via gli esami di maturità 2024: dalle 8.30 scatta la prima prova d'italiano. Ecco tutte le tracce: per gli studenti 6 ore di tempo

Il momento tanto atteso per migliaia di studenti è arrivato. Iniziano oggi, infatti, gli esami di maturità 2024 con la prima prova d’italiano. Attesa spasmodica per le tanto temute tracce, che saranno rese note a

Maturità, si parte: le tracce della prima prova

E’ il giorno del tema, dunque, peer oltre mezzo milione di studenti delle scuole superiori. Gli studenti potranno scegliere tra sette tracce uguali per tutti, selezionate dal ministero e suddivise in tre tipologie: analisi di un testo di prosa o poesia, analisi e produzione di un testo argomentativo e riflessione critica su tematiche di attualità. Impazza, come sempre, il totoesame, si ipotizzano nomi a sorpresa, come furono ad esempio quelli di Claudio Magris nel 2013 o Giorgio Caproni nel 2017, autori generalmente poco studiati. I ragazzi avranno sei ore di tempo per consegnare l’elaborato: domani, sempre alle 8.30, in programma la seconda prova.

Tutte le tracce in diretta

Tipologia A – poesia: Giuseppe Ungaretti con la poesia “Pellegrinaggio” della raccolta “L’Allegria”

Tipologia A – prosa: Luigi Pirandello con un testo tratto dal romanzo del 1916 «Quaderni di Serafino Gubbio operatore» che affronta i temi della macchina e dell’età contemporanea;

Tipologia B – Testo argomentativo su “Storia d’Europa” di Giuseppe Galasso. Una prova che invita i maturandi a riflessioni sull’uso dell’atomica;

Tipologia B – Testo argomentativo su Maria Agostina Cabiddu, che proprio in questi giorni ha firmato l’appello dei 180 costituzionalisti a fianco di Liliana Segre contro la riforma del premierato approvata proprio ieri in prima lettura al Senato. Il testo proposto è tratto dalla rivista dell’associazione italiana costituzionalisti.

Tipologia B – Testo argomentativo su Nicoletta Polla-Mattiot, giornalista tra i fondatori dell’Accademia del silenzio, con un testo tratto da “Riscoprire il silenzio, arte musica e poesia. Natura tra ascolto e comunicazione”;

Tipologia C – Riflessione critica su Rita Levi Montalcini con “Elogio dell’imperfezione”

Tipologia C – Riflessione critica su Maurizio Caminito, ex direttore della Biblioteca centrale per ragazzi di Roma, e il testo da “Profili, selfie e blog, la forma del diario nell’epoca di internet”;

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI