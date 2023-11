Maturità bis a Messina: ragazza ricorrente prende lo stesso voto

Undici studenti del Liceo Galileo Galilei di Spadafora, in provincia di Messina, hanno ripetuto per la seconda volta l'orale della maturità

Si è concluso l'”incubo” per undici studenti del liceo linguistico Galileo Galilei di Spadafora, nel Messinese, costretti a ripetere l’orale della maturità dopo che una loro compagna di classe, non soddisfatta del voto ricevuto, aveva presentato e vinto il ricorso per rifare l’esame. Curiosamente, stando a quanto appreso, la ragazza ricorrente ha ottenuto lo stesso voto della prima volta e ha dovuto accontentarsi definitivamente.

Secondo i genitori della ragazza il voto del primo esame non rispecchiava il percorso scolastico

Le decisioni delle due diverse commissioni d’esame sono sovrapponibili. La famiglia della ragazza aveva presentato il reclamo dopo gli esiti finali della “precedente” maturità: promossa, ma con un voto che, secondo il ricorso, non rispecchiava il percorso scolastico e perché sfavorita rispetto agli altri nove compagni di classe. Ma l’esito non è cambiato.