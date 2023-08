Maxi rissa tra giovani: 16enne finisce accoltellato

Un ragazzo di soli 16 anni è stato accoltellato durante una rissa scoppiata per motivi ancora ignoti: non sarebbe in pericolo di vita

Un 16enne è stato ferito con una coltellata in una rissa tra giovani sabato pomeriggio, sotto i portici di piazza San Giustino, nel centro storico di Chieti. Il giovane è stato medicato al pronto soccorso dell’ospedale teatino, non è in gravi condizioni. Sul caso indaga la polizia, che sta esaminando anche le immagini degli impianti di videosorveglianza dell’area.

Ignoti i motivi all’origine della rissa

Alcuni giovanissimi, coinvolti nella rissa, sono stati identificati dalla squadra volante. A coordinare le indagini è la Procura dei minori. Da quanto ricostruito finora, il gruppo di giovanissimi si sarebbe affrontato prima a parole. Poi sono venuti alle mani.

I ragazzi coinvolti, almeno una decina, sarebbero tutti minorenni. Con loro c’erano anche alcune ragazze. A dare l’allarme sono stati alcuni passanti, che hanno chiamato il 112. Sul posto è arrivata una volante della polizia. Gli agenti sarebbero riusciti a bloccare e identificare alcuni giovani, mentre altri sono riusciti a fuggire.