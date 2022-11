Mazara, playground sportivo in via Belgio, lavori completati entro fine anno

L’Amministrazione comunale di Mazara del Vallo ha fatto un punto sui lavori dopo un sopralluogo da parte dell’assessore Billardello. Già montato il Palatenda che ospiterà le varie discipline sportive

MAZARA DEL VALLO (TP) – Proseguono e termineranno entro la fine dell’anno i lavori di realizzazione di un playground sportivo nella via Belgio, adiacente la scuola media Boscarino-Gorgorosso. È stato già montato il Palatenda che ospiterà il campo polisportivo per basket, volley, calcetto ed altre discipline sportive, è stato inoltre realizzato il manufatto adibito a servizi e spogliatoi. I lavori sono in fase avanzata e vanno completati con pavimentazione gommata, impianti ed arredi.

L’opera è finanziata con decreto del direttore generale dell’assessorato regionale della Famiglia numero 1628 del 30 settembre 2019 per seicentomila euro, a seguito della richiesta di finanziamento avanzata a valere sull’avviso pubblico Por Fers e dell’approvazione progettuale avvenuti nella precedente consiliatura con deliberazione di Giunta n. 74 del 12 maggio 2018. Progettista è il geometra Vito Pinta, responsabile del procedimento il geometra Pietro Aurelio Giacalone. Le imprese che stanno eseguendo gli interventi fanno parte del raggruppamento Martina Costruzioni Srl e Igr Group Sud Srl di Favara (aggiudicatari dell’appalto per un importo di aggiudicazione di 390.303,47 euro, comprensivi di circa 9 mila 700 euro di oneri di sicurezza non soggetti a ribasso oltre Iva e costi di manodopera di circa 51mila euro non soggetti a ribasso).

Nei giorni scorsi ha avuto luogo una visita nella struttura da parte del vice sindaco e assessore allo Sport Vito Billardello, che ha fatto il punto della situazione sullo stato dei lavori e l’impiantistica e ha inoltre stigmatizzato il furto nell’area spogliatoi due climatizzatori. “Al momento – ha detto l’assessore – l’area di cantiere è sotto la responsabilità dell’impresa, ma verrà presto dotata di videosorveglianza per controlli efficaci al fine di prevenire atti di danneggiamenti o furti”.

“Nel corso di questi lavori – ha concluso l’assessore – abbiamo sentito vicini e partecipi i residenti della zona e siamo certi che anche loro vigileranno sulla struttura che nasce per favorire la pratica sportiva nel quartiere”.