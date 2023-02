Melilli: trovato con 45 grammi di hashish, denunciato 20enne

I carabinieri, impegnati nei servizi per le manifestazioni di Carnevale, hanno notato il giovane nei pressi della Villa Comunale

I carabinieri di Melilli, in provincia di Siracusa, hanno denunciato un giovane 20enne del luogo perché trovato in possesso di 45 grammi circa di hashish.

Controlli per le manifestazioni di Carnevale

I militari impegnati nei servizi per le manifestazioni di Carnevale, hanno notato un giovane nei pressi della Villa Comunale che, impaurito dal loro arrivo e pensando di non essere visto, ha lanciato per terra un sacchetto di cellophane all’interno del quale i carabinieri, dopo averlo recuperato, hanno rinvenuto un panetto di hashish. Il giovane, pertanto, è stato denunciato all’Autorità giudiziaria di Siracusa per detenzione di sostanza stupefacente, mentre la droga verrà analizzata per verificarne il principio attivo.