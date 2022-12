Meloni al Consiglio Europeo: “Mi aspetto passi avanti sull’energia”

Giorgia Meloni ha parlato a margine del Consiglio Europeo tenutosi oggi a Bruxelles: dall'energia alla soddisfazione per l'ok alla Manovra

La premier Giorgia Meloni ha parlato alla stampa a margine del Consiglio Europeo tenutosi quest’oggi a Bruxelles.

Energia, migranti, Ucraina e manovra, naturalmente, i temi toccati dalla presidente del Consiglio.

“Mi aspetto si facciano passa avanti sul dossier energia, la questione è rilevante: il tema è politico e poco tecnico, il Consiglio ha le carte in regola per fare passi avanti e noi cercheremo soluzioni comuni che siano efficaci – afferma la Meloni – L’Unione Europea dice che abbiamo fatto una manovra molto seria, siamo fra quelli che abbiamo avuto giudizio migliore e questo richiede al parlamento di muoversi con rapidità”.

La Manovra ha ricevuto intanto il via libera della Commissione europea, che critica però l’innalzamento del tetto del contante e il limite dei 60 euro per i pagamenti Pos. La Meloni in ogni caso, è apparsa soddisfatta: “Quella della Commissione Europea è una valutazione positiva che conferma la bontà del lavoro del Governo“, ha concluso la premier.