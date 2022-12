UE, Meloni oggi al Consiglio europeo dopo l’ok della Commissione alla Manovra

La premier italiana Giorgia Meloni sarà presente per la prima volta al Consiglio europeo di Bruxelles. Ieri, intanto, è arrivato l'ok da parte della Commissione per la Manovra.

Ci sarà anche la premier italiana Giorgia Meloni al Consiglio europeo in programma stamattina a Bruxelles, dove si riuniranno i 27 capi di Stato e di Governo dell’Unione. Si tratta del primo summit europeo per la leader di Fratelli d’Italia, giunta in città nella serata di ieri.

Nelle scorse ore la presidente del Consiglio ha incontrato il primo ministro vietnamita Pham Minh Chinh e il presidente indonesiano Joko Widodo. Oggi, a margine del Consiglio, Meloni dovrebbe incontrare il premier greco Kyriakos Mitsotakis per un altro bilaterale.

Ieri l’ok dell’UE alla Manovra

Nella giornata di ieri l’Italia ha incassato l’ok da parte della Commissione europea per la bozza della Manovra che dovrà essere approvata dal Parlamento italiano entro il 31 dicembre, pena l’esercizio provvisorio.

La Commissione ha fatto sapere che il testo è in linea con le raccomandazioni del Consiglio rilasciate a luglio 2022. Un ammonimento è comunque arrivato in riferimento ad alcune tematiche relative al mondo del lavoro e all’evasione fiscale.

Bocciati i provvedimenti per la riforma delle pensioni, l’innalzamento del tetto al contante e i limiti ai pagamenti con il Pos.