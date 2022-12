Meloni su migranti: “Europa deve farsi carico, non accettiamo selezione fatta da scafisti”

L'Italia - insiste Meloni - non può essere il solo Paese costretto a pagare il costo delle ondate di migrazione dall'Africa".

Giorgia Meloni torna a parlare del tema migranti. “Il problema è semplice. L’Europa, come andiamo dicendo da tempo, deve farsi carico del problema perché l’Italia non può più accettare che la selezione la facciano gli scafisti”. Lo ribadisce la premier in un colloquio con La Repubblica. “A Macron, col quale ci siamo scambiati dei messaggi dopo la tragedia di Ischia, l’ho anche detto. I 38 migranti accolti Oltralpe non risolvono il problema. Del resto, loro, come i tedeschi e altri, possono davvero decidere alla frontiera chi ha requisiti e chi no all’ingresso, chi può essere utile come manodopera per le aziende e chi no. Da noi, ripeto, la selezione via mare la fanno i trafficanti che gestiscono i barconi. Non è più accettabile. Bisogna fermare questo mercato. L’Italia – insiste Meloni – non può essere il solo Paese costretto a pagare il costo delle ondate di migrazione dall’Africa”.