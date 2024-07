Memoria storica iblea, al via progetto di recupero

L’iniziativa “Itinerari dell’identità: escursioni, eventi emozioni” coinvolgerà i nove Comuni siracusani aderenti all’Ecomuseo degli Iblei. La direttrice tecnica Bruno: “Modello innovativo di prodotto turistico”

SIRACUSA – Al via un progetto volto al recupero della memoria storica iblea. Si tratta di “Itinerari dell’identità: escursioni, eventi, emozioni”, il progetto del Sistema rete museale Iblei, ente gestore dell’Ecomuseo degli Iblei, che intende puntare alla programmazione turistica responsabile del territorio e che coinvolgerà i nove Comuni aderenti all’Ecomuseo degli Iblei.

L’avvio del programma avverrà in sinergia con i Comuni di Buccheri, Cassaro, Canicattini Bagni, Ferla, Floridia, Noto, Palazzolo Acreide, Solarino e Sortino e si avvarrà del supporto scientifico della Soprintendenza per i Beni culturali di Siracusa, del patrocinio del Libero consorzio comunale di Siracusa (ex Provincia), della competenza delle guide ambientali escursionistiche associate Aigae e Assoguide, della collaborazione con Confcommercio di Siracusa, cui il Sistema rete museale Iblei è associato e, soprattutto, dei musei aderenti, non in ultimo, delle comunità abitanti.

I Musei aderenti al Sistema rete museale Iblei

I Musei aderenti al Sistema sono i seguenti: Antiquarium del medioevo sortinese, Sortino; Museo dell’Opera dei pupi, Sortino; Museo tessuto, emigrante e medicina popolare, Canicattini Bagni; Museo etnografico N. Bruno, Floridia; Casa Museo dell’apicoltura, Sortino; Laboratorio etnologico San Paolo, Solarino; Museo del carretto Rio, Sortino; Centro museale delle tradizioni nobiliari, Palazzolo Acreide; Museo visivo dell’Altipiano Ibleo, Cassaro; Museo parrocchiale “Casa della memoria, Ferla; Museo degli antichi mestieri, Buccheri; M.a.T. Museo antropologico di Testa dell’Acqua, Noto; Museo Naturalistico “Wunderkammer”, Siracusa; Museo del Mare, Siracusa.

Le attività programmate per il mese di lugli

Le attività programmate per il mese di luglio, cui seguiranno successive proposte a cadenza mensile anche nei mesi di destagionalizzazione, si basano su un approccio multisensoriale che pone al centro le esigenze del fruitore, tramite attività esperienziali e immersive legate alle tradizioni locali, alle colture e alla cultura identitaria degli Iblei: trekking e archeotrekking nelle riserve di Pantalica, Cavagrande e Vendicari, trekking urbani, cene itineranti, laboratori di fitoalimurgia e fitopreparazione, esperienze di ascolto immersivo nei boschi, passeggiate naturalistiche in serale e in notturna per esempio in aree marine protette, albe, tramonti ed emozioni collettive da vivere e condividere.

“Il progetto – dichiara il presidente dell’Ecomuseo degli Iblei, Paolino Uccello – parte, infatti, dalla consapevolezza che l’Ecomuseo debba inglobare e valorizzare l’ambiente, imprescindibile contesto di vita delle comunità, in tutti i suoi aspetti, paesaggio naturale, culturale, rurale e urbano, sulla base di principi e regole che ne assicurino una fruizione consapevole e sostenibile, svolgendo attività d’interpretazione ambientale e culturale per gli ospiti e per gli abitanti stessi”.

“Il nostro vuole essere un modello innovativo di prodotto turistico, che punti sull’elemento identitario comune a tutti i siti naturalistici, archeologici e museali afferenti la Rete Museale degli Iblei e abbia una forte connotazione ecologica – aggiunge la direttrice tecnica, Cetty Bruno -. L’Ecomuseo degli Iblei ambisce a rappresentare un possibile ‘strumento culturale al servizio del territorio’”.