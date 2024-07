A Menfi un’estate ricca di eventi e sapori

A Menfi si affrontano le difficoltà del dissesto ma viene garantita una stagione 2024 importante: tra gli appuntamenti previsti rientra Inycon, storica manifestazione sul vino. All’opera anche i Comuni limitrofi

MENFI (AG) – Una città situata nella splendida provincia di Agrigento in Sicilia, nota per il suo pluripremiato mare, le sue spiagge grandi e mai davvero affollate e ovviamente per il vino che l’ha resa conosciuta nel mondo grazie ai grandi e prestigiosi attori protagonisti. Premesse per raccontare la “Piccola Parigi” che a causa del dissesto finanziario dichiarato non sta vivendo un momento facile, ma non per questo gli amministratori locali si stanno perdendo d’animo, dove sono comunque riusciti a creare un programma estivo e si sta già lavorando alla ventiquattresima edizione di Inycon.

Il calendario degli eventi di Menfi

La città è l’unica che si affaccia sul mare di tutti i quattordici comuni della valle del Belice: “Ogni anno – ha sottolineato il sindaco di Menfi Vito Clemente – le nostre località balneari accolgono migliaia di turisti e ovviamente anche tanta gente dai comuni limitrofi. Siamo riusciti a creare un calendario di eventi grazie al supporto dei privati e stiamo lavorando alla festa Inycon di ottobre”.

La stagione 2024 si sta svolgendo secondo le aspettative con una serie di eventi, manifestazioni culturali e innovazioni che promettono di attrarre sia i residenti che i turisti e la città, nota per le sue splendide spiagge e la produzione vinicola, ha in serbo molte sorprese per i visitatori: “Quest’anno – ha aggiunto il primo cittadino – abbiamo lavorato intensamente per offrire un programma estivo che soddisfi i gusti di tutti, oltre ai tradizionali eventi culturali e gastronomici, abbiamo introdotto nuove iniziative volte a valorizzare il nostro patrimonio storico e naturale”.

Menfi, Bandiera blu per il suo mare e Bandiera verde per le spiagge

Bandiera blu per il suo mare e Bandiera verde per le spiagge, Menfi negli anni è diventata sempre di più meta enogastronomica apprezzata non solo per il vino ma per la cultura del cibo ben diffusa nei diversi ristoranti del territorio e il lavoro prosegue nella direzione di diventare la “food valley” occidentale. Tra gli eventi in programma nella città belicina si inizia il 3 e il 4 Agosto con il Vineyard Tour, Calici di Stelle nelle diverse cantine dell’hinterland (Serra Ferdinandea, Mandrarossa, Donnafugata e Vaccaro) e poi dal 4 al 6 Ottobre Inycon, la più antica manifestazione dedicata al vino di qualità in Sicilia.

Nel territorio fanno la loro parte anche altri comuni limitrofi che con spettacoli ed eventi sono pronti ad accogliere ospiti e viaggiatori: a Contessa Entellina dal 26 al 28 luglio va in scena il Terre Sicane Wine Fest; a Santa Margherita gli appuntamenti più importanti sono il Festival de Il Gattopardo il 3 e 4 Agosto e il concerto di Povia l’8 dello stesso mese; a Partanna il 27 e il 28 luglio la sagra della cipolla rossa e il 15 agosto Elettra Lamborghini; la festa del vino a Montevago il 7 e l’8 Settembre.