Merendine, emarginate dai nutrizionisti ma gli italiani non ci rinunciano: 8 su 10 le mangiano

A dispetto della cattiva "fama", godono di una nuova considerazione

Emarginate da fior di nutrizionisti nelle diete come qualcosa da evitare rigorosamente perché fanno ingrassare, le merendine, oggi, a dispetto di questa cattiva fama, godono di una nuova considerazione. Sono consumate dall’83% degli italiani e più della metà dei connazionali (55%) le mangiano 1 o 2 volte a settimana, come viene evidenziato da una ricerca Bva Doxa – Unione Italiana Food. Questo alimento iconico del made in Italy quest’anno compie 70 anni. Un successo confermato anche dai dati economici con le vendite che nel 2022 hanno toccato un valore di circa 1,3 miliardi di euro, pari al 29% del totale dei Prodotti da Forno e Cereali, mentre le vendite a volume si sono attestate sulle 205.073 tonnellate con una crescita del +2% rispetto all’anno precedente.

Le tipologie più vendute

Dal punto di vista delle tipologie più vendute a valore, trancini (32%) e i croissant (27%) rappresentano il cuore del mercato. Seguono i plumcake (9,6%) le tortine (8%), le sfoglie (6,3%), le crostatine (5,3%), le altre brioches (4,7%), i panini al latte arricchiti (4,6%).

Lo stotico “Mottino”

Correva l’anno 1953 quando il “Mottino”, panettone in formato mignon si trasforma nel Buondì, imprimendo quella svolta culturale che segna l’affermazione a livello industriale di questo prodotto. Di lì a poco ci sarà l’ingresso sul mercato di merendine divenute celebri come la Brioss o la Crostatina e molte altre ancora, negli anni a venire, entreranno a far parte dell’immaginario collettivo del nostro Paese.

Presenti negli scaffali da oltre 50 anni

L’analisi del mercato vede da una parte la presenza di tipologie classiche presenti a scaffale da oltre 50 anni, dall’altra emergono prodotti nuovi, dalla marcata innovazione che è uno dei tratti distintivi del comparto. Basti pensare che ogni anno vengono lanciate sul mercato in media 8-10 nuove merendine: da quelle con farine integrali alle merendine con nuove farciture – alla crema di limone o di nocciola solo per citarne alcune – da quelle con yogurt greco o semi di lino, fino a quelle che utilizzano la quinoa o i frutti rossi. Una versatilità dell’offerta particolarmente apprezzata dai nostri connazionali: 6 italiani su 10 amano infatti consumare sia le merendine classiche che quelle nuove.

Sul mercato anche merendine di ispirazione internazionale

Fin dagli anni 2000, le merendine vivono una fase di rinnovamento, dando vita a prodotti che ricercano sempre maggiore equilibrio tra leggerezza e gusto. Diminuisce anche l’apporto calorico complessivo, cala la quantità di zucchero e di grassi saturi ma soprattutto vengono eliminati grassi idrogenati e con essi gli acidi grassi trans. Arrivano sul mercato anche merendine di ispirazione internazionale come i muffin.