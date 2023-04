Messina, atteso un 2023 da record per il settore crocieristico

Sono circa seicentomila i passeggeri che transiteranno dalla città e che la faranno piazzare al settimo posto a livello nazionale in questa classifica. E intanto largo Minutoli si rifà il look

MESSINA – Un anno che si prevede farà registrare numeri record di presenze. La stagione crocieristica nel porto messinese è entrata nel vivo con l’arrivo nei giorni scorsi della Viking Star, la sesta nave dall’inizio dell’anno, e dando un’occhiata alle date dei prossimi attracchi, si possono azzardare già previsioni ottimistiche.

Una stagione che per la Città dello Stretto copre tutto il 2023, considerato che la prima nave è arrivata il 3 gennaio e l’ultimo approdo è previsto per il 28 dicembre. L’autunno si conferma anche quest’anno il periodo con traffico più intenso, pari a 91 scali previsti (40 soltanto a ottobre con 222 mila crocieristi). Secondo le analisi di Cemar Agency Network, al termine del 2023 saranno circa 12 milioni 800 mila i passeggeri movimentati nei porti italiani e Messina si attesterà, con circa 600 mila passeggeri, al settimo posto nella classifica nazionale registrando un +54% di crocieristi rispetto al 2022 e +41% rispetto al 2019.

I dati sono stati anticipati nel corso della Fiera internazionale del crocierismo Seatrade cruise global appena conclusasi in Florida. Soddisfazione è stata espressa dalla dirigenza dell’Autorità di sistema portuale dello Stretto, che ha visto confermata l’attrattività del porto cittadino per gli armatori di tutto il mondo, con tassi di gradimento ormai consolidati. Sono 25 infatti le compagnie presenti, da Msc con 39 scali a Norwegian Cruise Line con 24, da Royal Caribbean con 38 navi del brand Rccl/Celebrity a Viking con 21 toccate. Tornano inoltre Carnival e Costa crociere che con alcuni scali hanno inserito Messina nei propri itinerari mediterranei.

Le infrastrutture e i servizi portuali sono stati rafforzati in questi anni per garantire a navi di ogni dimensione un approdo in sicurezza. Le più imponenti quest’anno saranno la Odissey of the seas (347 m e 5.510 passeggeri), la Disney Dream (340 m e 4.000 passeggeri), la nuova ammiraglia Msc World Europa (333 metri e 6.700 passeggeri), la Celebrity Beyond (327 m e 3.900 passeggeri) e la Norwegian Breakway (325 m e 4.000 passeggeri).

“D’intesa con il Comune di Messina e gli operatori del settore – ha detto Mario Mega, presidente Adsp dello Stretto – abbiamo rivisto il sistema di mobilità pedonale per migliorare l’accesso in città ed il piano parcheggi dei pullman per facilitare le escursioni dei gruppi. Le navi diventano sempre più grandi e il numero giornaliero dei passeggeri in escursione e di quelli che iniziano o terminano il viaggio aumenta ogni anno, ma grazie alla professionalità del concessionario del terminal crociere, dei servizi tecnico-nautici, della Capitaneria di Porto e delle altre istituzioni impegnate nei controlli (Polizia di frontiera, Guardia di Finanza, Dogana e Sanità Marittima) il porto riesce sempre ad assicurare un’accoglienza di qualità molto apprezzata”.

Ad accogliere il flusso crescente di crocieristi ci sarà dalla seconda metà di aprile anche largo Minutoli, l’area antistante piazza Unione europea, dove sono in corso alcuni lavori per organizzare gli spazi. Il Palazzo comunale con accanto il Campanile del Duomo e più in alto la cupola di Cristo Re è il fermo immagine della città che si presenterà ai turisti che attraccheranno qui. Il Comune e l’Autorità di sistema portuale hanno predisposto l’uscita dei turisti direttamente dal cancelletto che dà sull’attraversamento pedonale di via Vittorio Emanuele che porta a Largo Minutoli. In questo nuovo “terminal” ci saranno otto postazioni che nei prossimi giorni saranno assegnate ad agenzie e tour operator; quattro spazi saranno destinati a operatori del trasporto turistico, gli altri quattro ad addetti al noleggio bici, monopattini, accompagnamento per walking tour, promozione di escursioni in città. L’area sarà anche dotata di collegamento internet per offrire wi-fi gratuito e sul maxischermo già presente andranno video clip sulle eccellenze messinesi, artistiche ed enogastronomiche.

L’obiettivo del sindaco Federico Basile e dell’assessore al Turismo Vincenzo Caruso è di inaugurare questo spazio entro il 18 aprile, giorno in cui è previsto l’arrivo della World Europa, la nave dall’alta tecnologia ammiraglia della Msc.