Messina, brutto incidente sull’A-20: auto esce di strada e si schianta sullo spartitraffico

Grave incidente poco prima delle 18 sulla A20 Messina-Palermo, tra gli svincoli Barcellona e Milazzo. Secondo una prima sommaria ricostruzione un’autovettura è uscita di strada, per cause da accertare, il mezzo è sbandato finendo la sua corsa all’interno di un’aiuola spartitraffico.

Incidente sull’A-20, sul posto la Polizia Stradale

Sul luogo è giunta la Polizia Stradale che ha prestato soccorso al conducente del mezzo, rimasto ferito, nell’incidente parrebbe autonomo non sono stati coinvolti altri veicoli. Nei luoghi, dove si sono creati inevitabili incolonnamenti, anche il personale del Cas per rimuovere i detriti e la messa in sicurezza della tratta autostradale.

