Terribile incidente sulla Messina-Palermo, tir si ribalta: morto il conducente

Sul posto gli agenti della polizia stradale ed i mezzi dei vigili del fuoco. L’autostrada A20 al momento è chiusa al traffico, provocando lunghe fila e numerosi disagi

Sabato di sangue in Sicilia dove, poco fa, è avvenuto un drammatico incidente stradale sull’A20 Messina-Palermo. Un tir si è ribaltato, per cause ancora in corso di accertamento, tra gli svincoli di Sant’Agata di Militello e Rocca di Capri Leone, provocando la morte dell’autista.

Messina-Palermo, autostrada chiusa al traffico

Sul posto gli agenti della polizia stradale ed i mezzi dei vigili del fuoco. L’autostrada A20 al momento è chiusa al traffico, provocando lunghe fila e numerosi disagi.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI