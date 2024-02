Paura sulla A20 Palermo-Messina: auto con a bordo famiglia impatta cinghiale

I quattro turisti a bordo di un auto a noleggio sono stati soccorsi dalla polizia di Buonfornello

Stava per trasformarsi in tragedia l’impatto di un’auto contro un cinghiale lungo l’autostrada A20 Palermo-Messina. Teatro del sinistro gli svincoli di Castelbuono e Tusa, una zona dove più volte sono stati segnalati animali selvatici lungo l’autostrada. Il terrore improvviso tocca viverlo a una famiglia emiliana in vacanza in Sicilia. Padre, mamma e due bimbi stavano viaggiando tranquilli a bordo di un’auto presa a noleggio diretti a Patti, quando l’ungulato ha di botto attraversato la strada sorprendendo l’uomo alla guida che, nonostante la prontezza di riflessi poco ha potuto fare per evitare l’impatto.

Tanta paura

Panico a bordo ma nessuna perdita di controllo del mezzo, con i genitori e i figli fortunatamente illesi. Soltanto il mezzo ha riportato gravi danni. Immediato l’allarme lanciato, con la polizia autostradale di Buonfornello giunta sul posto. Per i quattro turisti, scossi per l’accaduto, il ritorno a Patti dove alloggiano è passato da Tusa dove hanno potuto usufruire di altri mezzi per proseguire il percorso. Già nei mesi scorsi, altri incidenti sono stati provocati dalla presenza dei cinghiali sull’A20.

L’incidente della donna di Mistretta

Quello dei cinghiali nella zona sta insomma divenendo un problema sempre più frequente, con la richiesta di essere dovutamente attenzionato per non incorrere in qualcossa di più grave di qualche graffio o spavento. Ricordiamo in proposito l’incidente capitato a una donna di Mistretta. Anche in questo caso l’automobilista non è riuscita a evitare l’impatto, che si è rivelato violento. Per lei soltanto tanta paura e qualche escoriazione, mentr ingenti i danni al mezzo.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI

Segnalazioni vane

Ad oggi, nonostante siano stati in tanti sui social a segnalare l’avvistamento dei cinghiali in quel tratto di autostrada, nessuna reale precauzione è stata presa. Da ricordare che spesso le auto la percorrono a velocità sostenuta, aumentando consideravolmente il rischio. A novembre, un uomo alla guida della sua auto era riuscito per miracolo ad evitare l’impatto. Stessa tipologia di problemi sulla Palermo-Agrigento, altra strada non proprio secondaria: all’altezza di Misilmeri sono stati segnalati cinghiali sulla carreggiata.