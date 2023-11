Auto contro cinghiale sull’autostrada A20, donna resta ferita: “Non si può rischiare la vita così”

Monta la polemica per la presenza assidua dei cinghiali lungo l'autostrada A20: "Loro presenza un pericolo per automobilisti".

Rocambolesco incidente quello avvenuto nella giornata di sabato 11 novembre lungo l’autostrada A20 Palermo-Messina per una donna originaria di Mistretta.

La ricostruzione dell’incidente

La conducente dell’auto si è infatti imbattuta nella presenza di un cinghiale all’altezza dello svincolo per il centro abitato di Castelbuono (Palermo). La donna non è riuscita a evitare l’impatto con l’animale e ha rimediato qualche escoriazione.

Diversi i danni per l’auto rimediati momento della collisione con il mezzo a quattro ruote. Sul posto si sono presentati i sanitari del 118 che hanno provveduto a soccorrere la malcapitata, così come gli agenti della Polizia Stradale di Buonfornello.

Non si tratta della prima segnalazione di cinghiali lungo l’autostrada A20. Già in passato, infatti, alcuni automobilisti avrebbero incrociato gli animali mentre vagavano per la carreggiata e soltanto per pura fortuna non vi sarebbero stati altri incidenti nel periodo recente.

Sciotto: “Non si può rischiare la vita”

“Possibile rischiare la vita percorrendo l’autostrada Messina-Palermo?”, si chiede Matteo Sciotto, esponente di Sicilia Vera, attraverso un post pubblicato su Facebook. “Mentre rientravo da Palermo in compagnia del mio amico Benedetto Merulla, quattro cinghiali hanno attraversato pericolosamente la carreggiata sull’A20 nei pressi dello svincolo di Castelbuono, mettendo a rischio la vita nostra e degli altri automobilisti”.

“Tutto questo, in autostrada, non è tollerabile: è gravissimo. Il CAS si attivi immediatamente, o dobbiamo aspettare la tragedia prima di agire?”, ha concluso il politico.