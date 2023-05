Il boss Messina Denaro incontra per la prima volta la figlia Lorenza in carcere

Il primo incontro tra il boss e la figlia 26enne in carcere a L'Aquila.

Matteo Messina Denaro incontra per la prima volta la figlia mai riconosciuta, Lorenza Alagna, oggi 26enne, in carcere.

L’incontro tra l’ex superlatitante e la figlia, raccontato in un articolo di Salvo Palazzolo su “La Repubblica”, è avvenuto nel penitenziario di L’Aquila, dove il boss è attualmente detenuto dopo l’arresto dello scorso 16 gennaio.

L’incontro di Messina Denaro e la figlia Lorenza Alagna

La figlia del boss, nata da una relazione con Franca Alagna nel 1996, è cresciuta lontana dagli ambiti mafiosi. Dopo l’arresto dell’ultimo superlatitante stragista, la ragazza aveva manifestato l’intenzione di non avere a che fare con il padre, che tra l’altro non aveva mai incontrato. Di lei, però, il boss Messina Denaro parlava. Pare, infatti, che Lorenza fosse destinataria di molte lettere mai spedite del capomafia e anche di diverse pagine di diario.

Secondo quanto emerso dai “pizzini“, Messina Denaro soffriva per il rapporto mai instaurato con quella figlia; altre volte, invece, la considerava “degenerata” e la chiamava perfino “sciacqualattuga”, forse per la sua scelta di non avere rapporti con il padre e di “rinnegare” quella pesante parentela. Martina Gentile, figlia della maestra Laura Bonafede (anche lei accusata di far parte della “rete” del boss), era invece per Messina Denaro più vicina al modello di “figlia ideale” che aveva in mente. Pare che la ragazza fosse effettivamente per lui come una vera figlia, nonostante non vi sia alcun legame biologico tra i due.