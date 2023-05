Messina: deve scontare una condanna a oltre 7 anni di carcere, arrestato

Un 37enne già noto alle forze dell’ordine è stato arrestato dai carabinieri della Stazione di Brolo (Messina), in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso nei suoi confronti dalla Procura di Patti. L’uomo è stato condannato alla pena di 7 anni e 3 mesi di reclusione per maltrattamenti contro familiari o conviventi. Per lui anche accusa di violenza sessuale, violenza privata e guida in stato di ebbrezza alcolica.

Guida in stato di ebbrezza

I militari lo hanno raggiunto in casa, dove era già sottoposto alla detenzione domiciliare. La condanna del 37enne scaturisce dai comportamenti adottati dall’uomo, dal 2016 al 2020 a Brolo e a Capo d’Orlando, nel Messinese, nei confronti dell’allora compagna convivente. Mentre quella per la guida in stato di ebbrezza alcolica è scaturita da riscontri dei carabinieri durante un controllo alla circolazione stradale. L’uomo è stato condotto nel carcere di Barcellona Pozzo di Gotto.