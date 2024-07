Messina, furgone si schianta contro bici: ciclista trasportato in ospedale

Sul posto le forze dell’ordine che stanno indagando sui motivi del sinistro

Gravissimo incidente questa mattina a Sant’Alessio Siculo in provincia di Messina. Un ciclista di 27 anni ha investito con un furgone, riportando gravi ferite. Per lui, dopo l’arrivo di un’ambulanza del 118, è stato disposto il trasferimento in elisoccorso al Policlinico. Sul posto le forze dell’ordine che stanno indagando sui motivi del sinistro.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI