Messina, maltratta anziana madre e compagno: arrestato

Maltratta la madre anziana e il compagno. Arrestato a Gioiosa Marea (Messina) un 58enne con precedenti di polizia.

Con l’accusa di maltrattamenti contro familiari o conviventi, resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento e violenza sessuale i carabinieri hanno arrestato a Gioiosa Marea (Messina) un 58enne con precedenti di polizia. I militari hanno dato esecuzione a un provvedimento emesso dal gip di Patti su richiesta della locale Procura, guidata da Angelo Vittorio Cavallo. Nei giorni scorsi gli uomini dell’Arma erano intervenuti a seguito degli ennesimi episodi di maltrattamenti fisici e psicologici ai danni dell’anziana madre dell’uomo e del suo compagno convivente. Alla vista dei militari il 58enne, in evidente stato di alterazione psicofisica, non ha esitato a opporsi alla procedura di identificazione, minacciando i carabinieri e tentando di colpirli, per poi danneggiare anche la loro auto parcheggiata davanti l’abitazione.

Lo sviluppo delle investigazioni

Le indagini hanno consentito di scoprire come l’uomo, a partire dallo scorso giugno, avesse sottoposto l’anziana madre e il compagno della donna a continui maltrattamenti, imponendogli, spiegano gli investigatori dell’Arma, “continue sofferenze morali e condizioni di vita lesive della loro integrità psicofisica e del decoro”. Le due vittime vivevano da tempo in uno stato di “totale assoggettamento e frustrazione”, fino a farli temere per la loro incolumità personale e da indurre il compagno della madre ad allontanarsi dall’abitazione da loro occupata. I carabinieri hanno anche documentato la violenza sessuale che l’indagato ha commesso, sempre nella stessa giornata, nei confronti di una donna, costretta a subire palpeggiamenti. Per l’uomo sono così scattate le manette e dopo le formalità di rito è stato condotto in carcere a Barcellona Pozzo di Gotto (Messina).