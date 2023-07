Con la moto va fuori strada in curva, 40enne morto a Patti

Stamani si è verificato un terribile e tragico incidente in provincia di Messina, a Patti

Stamani si è verificato un terribile e tragico incidente in provincia di Messina, a Patti. A rimetterci la vita un uomo di 40 anni, che, da quanto emerge, si chiamava Michele Arduca. La vittima abitava a Reggio Calabria ma era originario di Marsala, nel Trapanese.

L’incidente in moto

Questa mattina Arduca stava percorrendo il tratto di strada che collega l’autostrada con la zona marina di Patti, comune del Messinese, quando in un tratto di strada in curva e priva di barriere di protezione è andato fuori strada.

L’uomo si trovava a bordo di una moto, immediatamente all’arrivo dei soccorsi le ferite causate dall’incidente sarebbero state gravissime, infatti in ospedale non c’è stato nulla da fare. La polizia stradale ha già avviato le indagini per fare chiarezza sul drammatico incidente.

