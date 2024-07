Messina, paziente psichiatrico prende a schiaffi un medico al Papardo

Il paziente in attesa di essere trasferito presso una struttura di Palermo, si è avventato contro il medico sferrando uno schiaffo e dandosi poi alla fuga

Un dirigente medico in servizio al Pronto soccorso generale del Papardo di Messina, ieri sera, è stato schiaffeggiato da un paziente psichiatrico. Il nuovo episodio di violenza giunge a pochi giorni di distanza da un’altra aggressione ai danni di un medico, avvenuta sempre al Papardo. Ieri sera, il paziente in attesa di essere trasferito presso una struttura di Palermo, si è avventato contro il medico sferrando uno schiaffo e dandosi poi alla fuga.

Schiaffi al Papardo di Messina, Andronico: “La situazione è al collasso”

“Il nuovo episodio di violenza ai danni di un dirigente medico del Pronto soccorso dimostra come la situazione al Papardo sia ormai al collasso. È notorio, infatti, che i pazienti psichiatrici vengano indirizzati solo in quella struttura ospedaliera perché le altre non accettano pazienti psichiatrici. La misura adesso è colma, devono essere adottati i necessari provvedimenti per mettere in sicurezza il personale sanitario. Esprimiamo la nostra solidarietà al medico aggredito e ai lavoratori del Pronto soccorso del Papardo che sono costretti ad operare in continua emergenza. Per questo motivo il 24 luglio prossimo terremo un’assemblea sindacale”. Lo afferma Livio Andronico, segretario generale della Uil-Fpl di Messina.

