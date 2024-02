Messina ancora senz’acqua. Bonasera: “Disagi limitati, ma occhio al maltempo”

I lavori dovrebbero procedere spediti nella giornata di venerdì, ma AMAM ha disposto la sospensione fino a domenica sera.

Rubinetti chiusi da venerdì mattina alle 7 e fino a domenica sera, in previsione di un ritorno alla normalità che dovrebbe giungere solo con l’inizio della prossima settimana. Meteo permettendo – con forti piogge attese in provincia per la serata di venerdì – sarà un weekend di passione per i messinesi a causa dei lavori sull’acquedotto di Fiumefreddo. Si tratta del terzo stop fissato nel cronoprogramma da AMAM e Comune di Messina per gli interventi che lasceranno ancora una volta la città senz’acqua.

La presentazione della terza tranche di lavori

Questa mattina a palazzo Zanca la presentazione della nuova tranche di lavori per permettere a cittadini e commercianti di comprendere in che modo fronteggiare gli eventuali disagi.

“Quella del meteo resta una variabile, ma contiamo di poter concludere i cantieri nell’arco delle 24 ore. Tre i particolare i punti nei quali interverremo: Roccalumera, Pezzolo e Tremestieri. Gli altri saranno interventi minori e collaterali”. A confermarlo a margine dell’incontro è stata Loredana Bonasera, presidente dell’Azienda Meridionale Acque Messina intervenuta ai microfoni del Quotidiano di Sicilia.

Messina senz’acqua per la terza volta

Non sono esclusi, come detto, nuovi problemi per i cittadini messinesi, chiamati alla terza interruzione idrica per i lavori sulla principale condotta che si occupa dell’approvvigionamento alla città. Intervento, dunque, confermato dopo il precedente rinvio richiesto dalla Cospin, la ditta che si occuperà dell’esecuzione dei lavori. Furono proprio le avverse condizioni meteorologiche a richiedere il rinvio nelle scorse settimane.

Eventuali difficoltà per la popolazione potranno essere comunicate ai numeri di emergenza attivati da AMAM e Comune: poco più di 300, nell’ultima occasione, le chiamate giunte al Coc per rifornire cittadini che erano rimasti a secco.

Tempistiche e disagi

“Con ogni probabilità, nessun disagio dovrebbe essere avvertito nella giornata di venerdì, anche per via delle riserve ancora presenti. Entro domenica sera contiamo di far tornare tutto alla normalità, ma è possibile che per le zone più elevate della città serva più tempo”, ha confermato la Bonasera.

E sull’ipotesi maltempo, che potrebbe causare ulteriori problemi, la presidente AMAM è perentoria: «Dobbiamo assolutamente andare avanti con i lavori per restare nei tempi stabiliti e quindi non ritrovarci poi in estate con i cantieri ancora in essere. Confidiamo nella buona riuscita dei lavori e nelle tempistiche rispettate dalla ditta».