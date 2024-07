Messina, la tragedia della famiglia Aricò: muore anche il marito della donna investita

La notizia della morte della moglie ha colpito profondamente l'uomo, che è deceduto il giorno successivo mentre si trovava nel suo letto d'ospedale

Non ce l’ha fatta Antonino Aricò, il marito di Caterina Sciotto, la donna di 82 anni vittima del fatale incidente verificatosi mercoledì scorso in via La Farina a Messina. L’uomo di 86 anni era ricoverato all’ospedale Papardo quando ha appreso la notizia della morte della moglie. Caterina Sciotto è stata investita mentre attraversava via La Farina nei pressi dell’Istituto Nautico. La donna, trasportata immediatamente all’ospedale Piemonte in codice rosso, non è riuscita a sopravvivere alle gravi ferite riportate in seguito all’impatto con la Nissan Micra guidata da una donna di 86 anni.

Uomo morto per il dolore

La notizia della morte della moglie ha colpito profondamente l’uomo, che è deceduto il giorno successivo mentre si trovava nel suo letto d’ospedale accanto ai figli, proprio durante l’autopsia eseguita sul corpo della moglie come stabilito dal magistrato di turno. Le esequie dei coniugi Aricò si terranno mercoledì mattina alle 10:30 presso la chiesa di Pompei. Le due bare saranno disposte una accanto all’altra, simbolo di un legame che nemmeno la morte è riuscita a spezzare. La comunità locale si riunirà per dare loro l’ultimo saluto e stringersi intorno ai tre figli della coppia, particolarmente conosciuta in città perché proprietaria di una nota rivendita di illuminazione e prodotti elettrici. Una coppia unita fino all’ultimo istante e separata soltanto da un tragico destino.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI