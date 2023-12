Nel messinese, cade e non dà più notizie da 24 ore: ritrovato 80enne

Il salvataggio nel pomeriggio, l'uomo si trova in buone condizioni; gli interventi effettuati sulle colline di Spadafora

Aveva fatto perdere le tracce da ieri, gettando nello sconforto i familiari. Si tratta di un anziano 80enne, rintracciato, dopo meticolose ricerche, nella zona denominata Serro Puntale, una frazione di San Martino nei pressi di Spadafora. Una zona carratterizzata da colline, dove si è concentrata l’attenzione dei Vigili del fuoco del Comando di Messina.

Perdita di equilibrio

Dopo la segnalazione della moglie ai carabinieri, la squadra dei vigili del fuoco, proveniente dal distaccamento di Milazzo con APS e PICK-UP con MODULO, è riuscita nell’intento ritrovando l’uomo intorno alle 16,30. Fortunatamente l’uomo era in buone condizioni generali, cosciente e con lievi escoriazioni sul corpo. Da una prima ricostruzione, sembra che la causa sia da attribuirsi alla conformazione troppo scoscesa del terreno di sua proprietà e conseguente caduta per una perdita di equilibrio. Per le cure dell’uomo è stato chiamato il 118 per affidarlo al personale medico. Sul posto i carabinieri.