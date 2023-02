Maltempo in Sicilia, arriva il ciclone Nikola: rischio “Uragano Mediterraneo”

Non è esclusa la formazione, secondo i metereologi, di un “Medicane”, ovvero di un “uragano mediterraneo” che porterebbe maltempo al Sud Italia, con nevicate eccezionali in Sicilia.

Si aggravano le condizioni meteo che, già in queste ultime ore e domani 9 febbraio, si faranno “esplosive” sulla Sicilia che verrà investita dal gelo russo di Nikola e la formazione di un ciclone mediterraneo che potrebbe anche evolvere in Medicane. Se questa parola non vi è nuova, è perché la Sicilia, negli ultimi anni ha avuto a che fare con un “Uragano Mediterraneo” con conseguenze catastrofiche.

Non solo piogge, nevicate a bassa quota

A differenza dell’ultimo evento atmosferico, oltre alla piogge e ai nubifragi sulle zone costiere si tratterà di un maltempo principalmente a carattere nevoso a bassa quota e importantissimi accumuli sulle montagne anche in Sicilia. In queste ore, è stata diramata l’allerta meteo rossa per la Sicilia, dalla protezione Civile, e molti dei Comuni della Sicilia Orientale hanno deciso per la chiusura delle scuole, impianti sportivi, come abbiamo raccontano in un recente articolo del Quotidiano di Sicilia.

Arriva il ciclone “Nikola”, significato e rischi in Sicilia

Perché si chiama NÌKola? È quello dell’ultimo imperatore della Russia, NÌKola II Romanov, ed è stato associato dalla community de iLMeteo alla massa d’aria fredda in quanto di origine russa: il gelo artico arrivato sull’Italia infatti proviene dalle pianure ad ovest degli Urali, dal Bassopiano Sarmatico della Russia europea. «Al momento — continua il meteorologo —, sembra che le nevicate più intense colpiranno la Sicilia e la Calabria, ma anche la Sardegna potrebbe essere nel mirino di questo ciclone invernale. Nel dettaglio, durante le prossime ore, avremo quindi ancora instabilità soprattutto sulla dorsale appenninica, anche con qualche rovescio di neve fino ai 300-500 metri; le nevicate in pianura del Piemonte lasceranno invece spazio ad ampie schiarite con la cessazione rapida dei fenomeni ovunque».

Previsioni meteo, arriva il “Medicane” di neve: bufere al Sud e sulle isole

In questi ultimi giorni, l‘afflusso di aria artica continentale secca dalla Russia ha fatto scendere le temperature su tutto lo Stivale, ma le precipitazioni sono state scarse o assenti. Il nuovo ingrediente, che stravolgerà il meteo dei prossimi giorni, è un ciclone nordafricano che potrebbe entrare in scena: il carico di aria umida e mite associato al ciclone, scontrandosi con l’aria artica, causerebbe maltempo estremo su alcune regioni del Sud e del Centro.

Tra oggi e domani è prevista la risalita di questo ciclone dal Sahara verso lo Stretto di Sicilia ed il Canale di Sardegna; il vortice potrebbe addirittura intensificarsi molto velocemente davanti alla Tunisia e assumere un “cuore caldo”, come si dice in gergo meteorologico: con questa previsione si svilupperebbe una forte instabilità associata a forti venti.

Maltempo in Sicilia, rischio “Medicane”?

In pratica non è esclusa la formazione, eccezionale e fuori stagione, di un “Medicane”, come abbiamo più volte raccontato, è la definizione di un “Uragano Mediterrano” se questa ipotesi fosse confermata avremmo severo maltempo intorno alla Sicilia con accumuli nevosi eccezionali. Si stima che potrebbero cadere fino a 150 cm di neve fresca sull’Etna e fino a 100 cm su Aspromonte, Peloritani, Nebrodi e localmente fino alle Madonie.

In sintesi, dopo il freddo russo arriverà un ciclone tunisino con aria calda: il mix sarà esplosivo con fenomeni estremi attesi al Sud e sulle Isole Maggiori.

Le prerevisioni

Giovedì 9. Al Nord: sole e freddo. Al Centro: instabile su adriatiche e Sardegna orientale, neve in collina. Al Sud: grave maltempo in Calabria e Sicilia con tanta neve oltre i 600-700 metri specie sui settori tirrenici ed ionici.

Venerdì 10. Al Nord: sole; molto freddo al mattino. Al Centro: prevalenza di sole, molto freddo al mattino. Al Sud: ancora forte maltempo su Sicilia e Calabria.