Meteo, tornano i temporali e l’allerta gialla in Sicilia: le previsioni per domani

Attenzione in Sicilia, dove si attende una nuova ondata di maltempo nelle prossime ore: allerta gialla su tutta l'isola, le previsioni per il 22 novembre.

Il maltempo torna in Sicilia e la Protezione Civile dirama un’allerta gialla per tutta l’isola per la giornata di domani, martedì 22 novembre 2022.

Ecco le previsioni meteo aggiornate per domani, con info su temperature e aree più colpite dalle piogge previste.

Meteo domani 22 novembre, in Sicilia allerta gialla

Per il 22 novembre, la Protezione Civile della Regione Siciliana segnala possibili condizioni meteo avverse su tutta l’isola. Si attendono, quindi, temporali e venti forti. In particolare, come si legge nell’Avviso sul rischio idrogeologico e idrico delle scorse ore, “si prevedono venti da burrasca a burrasca forte dai quadranti occidentali, con raffiche di tempesta. Forti mareggiate su tutte le coste esposte”.

I temporali potrebbero verificarsi ovunque, ma le zone più colpite saranno quelle occidentali (Palermo, Trapani) e centrali (Caltanissetta), già messe a dura prova dalle alluvioni dello scorso 13 ottobre.

Le temperature si manterranno nelle medie stagionali, con picchi di 20-21 gradi nelle città di Catania, Messina e Siracusa. I venti saranno forti e localmente molto forti.

L’allerta gialla in Sicilia sarà in vigore “dalle prime ore di domani, martedì 22 novembre 2022, e per le successive 24-30 ore”. Massima attenzione non solo alle zone colpite dalle ultime alluvioni, ma anche a quelle già interessate dalle forti piogge nelle scorse ore come le Isole Eolie.

Immagine di repertorio