Maltempo protagonista in Sicilia, grandine alle Eolie: temporali nel Catanese

Maltempo protagonista nelle ultime ore in Sicilia e in particolare in alcune zone delle isole Eolie. Una grandinata molto violenta, durata una ventina di minuti, ha colpito questa mattina Lipari. La fitta pioggia caduta è stata caratterizzata dalla presenza di grandi chicchi di grandine che hanno causato disagi alla popolazione residente e anche alle gravi danni alle coltivazioni.

Fiume di fango a Stromboli

Le strade dell’isola sono state invase dall’acqua con notevoli difficoltà per la circolazione anche per la presenza di detriti che si sono depositati lungo le vie. Disagi anche nella vicina Stromboli: la fitta pioggia ha creato dei torrenti in piena con numerosi allagamenti. Dalla montagna è scedo un fiume di acqua mista a fango.

Confermata la previsione della Protezione civile

Confermata la previsione della Protezione civile che aveva indicato per oggi l’allerta gialla in alcine zone della Sicilia con precipitazioni a tratti intense soprattutto sui versanti tirrenici, oltre ad una intensificazione della ventilazione. L’avviso segnalava “condizioni meteo avverse” per oggi con “precipitazioni sparse e diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale”.

Temporali nel Catanese, pioggia a Palermo e Siracusa

Nelle prime ore della mattinata si sono registrati anche temporali in provincia di Catania, con forte vento. Nel pomeriggio la situazione nel Catanese dovrebbe migliorare. A Palermo e provincia è caduta pioggia intensa, così come nel Ragusano e nelle zone intorno a Siracusa. In entrambe le situazioni non si stanno registrando particolari criticitità.