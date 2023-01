Meteo Sicilia, inizio di settimana tra sole e nuvole. Pioggia in agguato?

Continua la condizione di instabilità nell'isola. In #Sicilia il #meteo indica una situazione divisa tra sole e possibili precipitazioni. Ecco le previsioni per le prossime ore.

Prosegue la tregua concessa dal maltempo alla Sicilia, ma fino a quando durerà? Il fine settimana appena trascorso è stato caratterizzato dall’instabilità, ma nella giornata di domenica sull’isola è comunque tornato il sole che ha tenuto lontano le nubi e le precipitazioni.

Meteo Sicilia, previsioni 30 gennaio

Per lunedì 30 gennaio le previsioni meteo prospettano una giornata tutto sommato soleggiata, con nubi sparse sulle province siciliane. Soltanto nel Palermitano potrebbero manifestarsi delle piogge, seppur di breve intensità.

Le temperature in Sicilia nelle prossime ore saranno in leggera risalita, con i valori massimi che si aggireranno sui 14-15 gradi in particolare lungo le coste.

Nelle zone interne dell’isola la colonnina di mercurio si attesterà sugli 8-9 gradi durante le ore centrali della giornata, ma è atteso un calo vicino allo zero nel corso della notte. I mari che circondano l’isola si manterranno genericamente calmi.

Meteo Sicilia, previsioni 31 gennaio

Per quanto riguarda martedì 31 gennaio è previsto un leggero peggioramento. Nuove precipitazioni sono infatti attese nell’Ennese e lungo il versante tirrenico della Sicilia.

Sulle altre province dell’isola, specialmente nella parte orientale, non si prevedono particolari cambiamenti. Le temperature si manterranno stabili, sui 15-16 gradi massimi. I mari saranno mossi, in particolare il Tirreno e il Canale di Sicilia.

L’ingresso del mese di febbraio 2023 non dovrebbe essere particolarmente critico per la Sicilia. Dovrebbe mantenersi inalterata la condizione di instabilità, tra sole e brevi piogge che potrebbero caratterizzare le prime ore. Verso il fine settimana, comunque, la situazione meteo potrebbero stabilizzarsi.