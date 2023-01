Meteo Sicilia, nel weekend freddo e pioggia: fino a quando durerà il maltempo? – LE PREVISIONI

Anche nel fine settimana il meteo in Sicilia promette ancora maltempo. Previsti freddo e pioggia, cadrà nuovamente la neve.

Ancora pioggia, freddo e neve in Sicilia. Non accenna a esaurirsi il campo di bassa pressione che sta interessando la nostra regione ormai da diversi giorni. Così come avvenuto in occasione delle scorse ore, anche durante il fine settimana sulla Sicilia persisterà il maltempo, con temporali e temperature al ribasso.

Meteo Sicilia sabato 28 gennaio

Per quanto riguarda la giornata di sabato 28 gennaio, sono previsti cieli nuvolosi con precipitazioni su tutto il territorio siciliano. Le piogge saranno uniformi e toccheranno anche le isole. In serata è previsto un peggioramento, con i temporali che si concentreranno in particolare lungo le zone centro-orientali e meridionali della Sicilia.

Per quanto riguarda le temperature, in Sicilia regnerà ancora il freddo: i valori massimi non andranno oltre i 13-14 gradi attesi lungo le coste. Nelle zone più interne dell’Isola la colonnina di mercurio si assesterà sui 7-8 gradi massimi.

Durante le ore notturne le temperature scenderanno nuovamente e sfioreranno ancora una volta lo zero. Sui rilievi non mancherà la neve, che si depositerà sempre a quota 800-100 metri. I mari che circondano la Sicilia si mostreranno mossi, in particolare il Tirreno e il Canale di Sicilia.

Meteo Sicilia sabato 29 gennaio

Per quanto riguarda le previsioni meteo di domenica 29 gennaio lo scenario ricalcherà molto quello delle 24 ore precedenti. La pioggia bagnerà ancora la parte orientale e meridionale dell’Isola, con le province di Catania, Ragusa e Siracusa interessate dalle precipitazioni.

Nel corso della giornata i temporali toccheranno anche l’Ennese e il Nisseno, fino a giungere nelle fasce occidentali e settentrionali del territorio. Ancora temperature al ribasso, con massime simili a quelle registrate nella giornata di sabato. Nuovamente caduta di neve in quota, con Tirreno e Canale di Sicilia che continueranno a mostrarsi mossi.

Il mese di gennaio in Sicilia si concluderà quindi tra il freddo e la pioggia, sebbene per l’inizio della prossima settimana sono previste delle schiarite. Ma cosa accadrà a febbraio?

Durante i primissimi giorni del nuovo mese è atteso il ritorno del sole con una risalita delle temperature, ma già a partire dal primo weekend sulla Sicilia non è da escludere un nuovo rinforzo del maltempo.