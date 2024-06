Meteo, tra caldo africano e perturbazioni: le previsioni

Al Sud e in Sicilia parte col caldo africano luglio 2024. Le temperature sfioreranno i 40 gradi con picchi superiori nell’Isola.

Al Sud e in Sicilia parte col caldo africano luglio 2024. Le temperature sfioreranno i 40 gradi con picchi superiori nell’Isola. Nelle ultime ore l’afa si è già calmata al Nord e nella parte maggiore del Centro Italia. Si sono anche registrati nubifragi intensi in Val d’Aosta e Piemonte. Martedì 2 luglio dovrebbe già arrivare aria fresca per il Maestrale e non mancheranno piogge e temporali.

Due perturbazioni in arrivo

La prima perturbazione è in previsione tra lunedì e martedì. La seconda tra martedì sera e mercoledì e in ambedue i casi sono attesi temporali e cali di temperature. Si attende un abbassamento dagli 8-10 gradi nel Meridione e in Sicilia. Tuttavia tra giovedì e venerdì sul Belpaese si rafforzerà l’alta pressione: sole intorno ai 30 gradi. Nel fine settimana al Nord potrebbe tornare l’instabilità.