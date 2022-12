Palla di fuoco sui cieli della Sicilia, le webcam immortalano il passaggio: ecco cos’è – VIDEO

Avvistamento particolare quello che si è verificato ieri sera a Palermo e in altre zone della Sicilia. Tanti i siciliani che sono rimasti affascinati dall'evento.

Avvistamento inusuale quello che è avvenuto ieri sera alle 20,35 sui cieli di Palermo. Le webcam si Wheater Sicily puntate sul capoluogo della Sicilia hanno infatti immortalato il passaggio di un oggetto luminoso proprio sulla città.

Il bolide è rimasto visibile per qualche secondo ed è transitato a forte velocità, illuminando la serata siciliana. Non è chiara la natura dell’oggetto in questione.

Secondo alcune ipotesi, potrebbe trattarsi di un meteorite che avrebbe preso fuoco entrando in contatto con l’atmosfera terreste. Questo meccanismo, infatti, avrebbe generato la “palla di fuoco” luminosa.

Avvistamenti anche in altre parti della Sicilia

L’evento, comunque, non sembra essersi limitato soltanto alla città di Palermo. Sono numerosi i commenti sui social di utenti che confermano di avere assisto al passaggio della sfera luminosa anche in altre province dell’Isola.

“L’ho visto, Ribera (AG). Sono rimasta con il fiato sospeso, bellissimo”, scrive Teresa su Facebook. “Ore 20:45 zona Custonaci (TP), davvero spettacolare. Aveva una piccola scia luminosa”, commenta Gaetano. “Visto ieri sera intorno alle 20:25 ad Augusta (SR). Scendeva lentamente ed era molto luminoso”, fa sapere Stefania.

Suggestione UFO?

Altri, lavorando di fantasia, hanno immaginato il passaggio di un probabile UFO, simili a quelli che si sono verificati nei mesi e negli anni passati in Sicilia. “Gli alieni sono venuti a farci gli auguri”, scrive divertito Peppe.

Rimanendo in tema, suscitò particolare clamore, a luglio 2022, il presunto avvistamento di un oggetto non identificato sui cieli di Catania. Sempre a Palermo, invece, si era verificato un episodio simile nell’estate 2020.

Fonte video: Facebook – CMS – Centro Meteorologico Siciliano – ODV