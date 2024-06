Metropolitana di Catania, orario prolungato nel fine settimana: i dettagli

Il nuovo orario di chiusura del fine settimana sarà mantenuto fino a nuove comunicazioni

A chiarimento di quanto già comunicato si informano gli utenti che il servizio metropolitana di Catania sarà prolungato, in via sperimentale, mantenendo la normale frequenza dei treni, in tutti i fine settimana fino all’una di notte.

Metropolitana di Catania, le ultime corse

L’ultima corsa partirà da Nesima alle ore 00:30 (venerdì) e 00:40 (sabato) e l’ultima corsa in partenza da Stesicoro all’una. Il nuovo orario di chiusura del fine settimana sarà mantenuto fino a nuove comunicazioni.

