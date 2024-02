FOTO | Metropolitana Catania, lavori agli sgoccioli per la tratta Nesima-Monte Po: ecco quando verrà aperta

Il direttore della Ferrovia Circumetnea, Salvatore Fiore, interviene ai microfoni di QdS.it

“I lavori sono finiti e siamo in fase di definizione delle prove e verifiche funzionali propedeutiche all’apertura all’esercizio per accertare che gli impianti rispondano a tutti gli standard di sicurezza. Apriremo le stazioni Fontana e Monte Po e il sottopasso di Monte Po’ nella parte a sud della circonvallazione di collegamento con il quartiere in una fase successiva”. Il direttore della Ferrovia Circumetnea, Salvatore Fiore, intervenuto al QdS.it, sottolinea come i lavori per la costruzione della tratta della metropolitana di Catania Nesima-Monte Po siano ormai in fase di ultimazione. Un ulteriore tassello che si aggiungerà allo scacchiere della mobilità e che in particolare i residenti della zona nord-ovest della città e dei paesi della parte occidentale della provincia attendono ormai da diverso tempo.

Rallentamento causato non solo dal Covid

I lavori per il prolungamento della metro verso l’estrema periferia ovest della città iniziarono nel lontano 2015 e andarono avanti in contemporanea alle aperture delle tratte Galatea-Stesicoro e Borgo-Nesima, avvenute a cavallo tra il 2016 e il 2017. Purtroppo tutta una serie di problematiche, e non solo il Covid, hanno portato a un rallentamento per l’apertura di un troncone lungo poco meno di 2 chilometri che attraverso la stazione Fontana sarà collegato al vicino ospedale Garibaldi Nesima. Le ragioni di questo rallentamento sono spiegate dallo stesso Fiore, che afferma: “Il collegamento con l’ospedale sarà aperto contestualmente alla nuova tratta. Il sottopasso di Monte Po sarà un’opera accessoria che si potrà realizzare in una seconda fase. Il pozzo è comunque già scavato. Facciamo in modo di completare le due stazioni prima di tutto”.

Fiore: “Hanno influito anche le criticità di Cmc”

Il Direttore della Ferrovia Circumetnea aggiunge: “L’elemento principale che ha determinato queste lungaggini è stato che l’impresa esecutrice dei lavori, la Cmc di Ravenna, è andata in sofferenza e quindi in concordato preventivo con prosecuzione dell’attività di impresa. Quindi questa fase di omologazione e approvazione del concordato ha determinato che per un paio di anni i lavori si sono bloccati. A parte il Covid l’altro elemento è stato questo e ricordiamo che la Cmc è ancora in concordato preventivo, quindi ha delle criticità che con il supporto della stazione appaltante stiamo superando in modo tale da completare un’opera come questa, che contiamo di consegnare tra la fine di marzo e l’inizio di aprile. Queste verifiche funzionali che stiamo facendo con il supporto di tecnici dell’Istituto Nazionale per la Sicurezza Ferroviaria e speriamo che gli esiti delle verifiche siano positivi. Si sta lavorando sui rivestimenti, sui controsoffitti e sugli ascensori, che saranno subito funzionali”.

Siamo andati in questi giorni a fare un giro nei cantieri per la costruzione della nuova tratta e, come è possibile vedere dalle foto le stazioni nel loro aspetto esterno sono quasi del tutto complete.

Il punto sui lavori per la tratta Stesicoro-Palestro

Intanto sul fronte della tratta Stesicoro-Palestro, che collegherà il centro storico con la zona centro-sud, “stiamo attivando tutte le procedure – conclude Fiore – finalizzate a garantire la ripresa dei lavori in massima sicurezza. Stiamo già facendo dei consolidamenti, come in via Reclusorio del Lume, e mettendo in campo tutte le attività necessarie a questi scopi prima di riattivare la talpa. Poi metteremo in campo tutte le azioni per completare lo scavo della galleria in assoluta sicurezza”.