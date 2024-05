Chico Forti ha lasciato il carcere e prepara il rientro in Italia: “Ora comincia la rinascita”

Secondo fonti vicine a Chico Forti (accusato di omicidio nel 1998) l'uomo potrebbe fare rientro in Italia entro tre settimane.

Nuova svolta sul caso Chico Forti, detenuto da quasi 24 anni negli Stati Uniti. Adesso, il 65enne trentino non è più nel carcere di Miami, ma è trattenuto dall’Agenzia statunitense per l’immigrazione in attesa del ritorno in Italia.

Secondo fonti vicine a Chico Forti (accusato di omicidio nel 1998) l’uomo potrebbe fare rientro in Italia entro tre settimane. “Per me ora comincia la rinascita” – ha dichiarato Forti prima del suo trasferimento. L’uomo, si sarebbe anche detto “molto positivo” riguardo al suo futuro e al possibile rientro in Italia nelle prossime settimane/mesi.

Chico Forti, l’accusa di omicidio e l’ergastolo negli Stati Uniti

Come già accaduto nel suo percorso sportivo alla fine degli anni ’80, la vita di Chico Forti subirà un forte cambiamento nel 1998. Il 15 febbraio di quell’anno, nella Sewer Beach di Miami, fu ritrovato il corpo senza vita dell’australiano Dale Pike. Quest’uomo, era il figlio dell’imprenditore con cui Forti stava trattando l’acquisto di un Hotel di Ibiza. Finito presto nel mirino degli inquirenti per questo delitto a causa della situazione con il padre dell’uomo assassinato, nel 2000 Chico Forti sarà accusato di omicidio condannato all’ergastolo. Trasportato in un carcere di massima sicurezza, l’uomo si è sempre dichiarato innocente. Come noto, nei prossimi mesi Chico Forti farà rientro in Italia: sarà da qui che proseguirà il suo procedimento giudiziario.