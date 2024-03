Inaugurato il B&B Hotel Catania City Center: è la terza struttura in Sicilia

Dispone di 96 camere moderne e accoglienti con bagno privato. Ecco tutto quello che c'è da sapere

Ieri pomeriggio in Corso Sicilia 32 a Catania è stato inaugurato alla presenza delle autorità locali della cittadinanza B&B Hotel Catania City Center.

La catena B&B Hotels

B&B Hotels è una catena internazionale con oltre 750 hotel in Europa e nel mondo, amplia ulteriormente la propria presenza nel sud Italia grazie all’inaugurazione del B&B HOTEL Catania City Center, portando a tre il numero di strutture in Sicilia. Il Presidente e Ad del Gruppo per Italia, Slovenia e Ungheria, Liliana Comitini, ci riferisce che l’apertura del B&B HOTEL Catania City Center riconferma la scelta del gruppo di estendersi sempre di più sul territorio nazionale, quest’anno con particolare attenzione al sud e alle isole “dove il gruppo vuole essere sempre più capillare e presente”.

Un punto strategico

All’evento di ieri, abbiamo scambiato due battute anche con l’assessore delle produttività di Catania, Giuseppe Gelsomino che ci ha parlato dell’importanza di queste nuove realtà che contribuiscono della riqualificazione di Corso Sicilia e delle aeree circostanti per le quali ci sono grandi progetti in corso.

L’hotel si trova in un punto di partenza molto strategico per visitare la città di Metropolitana di Catania, dispone di 96 camere moderne e accoglienti con bagno privato e si posiziona come la catena alberghiera di riferimento in Italia nel segmento value for money, mantenendo un impegno saldo verso le pratiche di Corporate Social Responsibility.