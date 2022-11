Migranti, Gasparri: “Ong meritevoli ma ci sono regole, noi più pacifisti dei pacifisti”

Lo ha detto il senatore di Fi, Maurizio Gasparri, nel suo intervento in Aula

“Sappiamo che le Ong sono organizzazioni meritevoli, che salvano le persone. Hanno i loro meriti, ma ci sono delle regole. Anche il soccorso ha delle regole. Noi con Berlusconi abbiamo fatto i piani per la Libia e per l’Africa, avevamo parlato di pace da Pratica di mare a Tripoli, noi siamo più pacifisti dei pacifisti… Macron ha un problema politico interno e deve fare la voce grossa con la Le Pen, tutto qui”. Lo ha detto il senatore di Fi, Maurizio Gasparri, nel suo intervento in Aula dopo l’informativa urgente del ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, sul tema dei migranti.