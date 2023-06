Migranti, nave ong assegnata a Trapani approda a Lampedusa: bloccata

A bordo 36 persone, tratte in salvo in mare.

La nave della ong tedesca Mare-Go ha attraccato al porto di Lampedusa, disubbidendo alle indicazioni delle autorità italiane che le avevano assegnato il porto di Trapani come approdo. A bordo 36 persone, tratte in salvo in mare.

La motivazione

“Abbiamo chiaramente comunicato alle autorità che Mare-Go non è attrezzato per curare le persone per così tanto tempo”, spiega la ong, visto che il porto di destinazione era a un ”minimo di 32 ore di distanza”. “Per questo abbiamo deciso di dirigerci invece verso Lampedusa”, spiega Mare-Go. Per la ong tedesca dovrebbe scattare il fermo amministrativo di 20 giorni, oltre alla multa prevista dal decreto migranti.