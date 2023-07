Migranti, ancora arrivi a Lampedusa: 200 persone circa soccorse in mare

Si susseguono gli sbarchi di migranti a Lampedusa. Cinque imbarcazioni sono state soccorse da Guardia Costiera e Finanza.

Proseguono gli arrivi di migranti sull’isola di Lampedusa. Nel corso delle ultime ore a Sud della Sicilia si sono registrati cinque sbarchi, per un totale di 203 persone che sono arrivate sulla terraferma.

A coordinare i soccorsi sono state le motovedette della Guardia Costiera e della Guardia di Finanza che, come da consuetudine, pattugliano le acque di Lampedusa per intervenire in caso di avvistamenti di persone in difficoltà.

I migranti sarebbero tutti partiti da Sfax, in Tunisia, e sarebbero di origini africane. Le imbarcazioni utilizzate per compiere la traversata sarebbero state lasciate alla deriva dopo i soccorsi.

Migranti, in programma altri trasferimenti

Nel frattempo continua a riempirsi l’hotspot di Lampedusa che, con i nuovi arrivi, ha ormai superato le 1.600 unità presenti, a fronte di una capienza massima consentita di poche centinaia.

In queste ore sono in programma nuovi trasferimenti con traghetti di linea, coordinati dal Viminale e della Prefettura di Agrigento, al fine di alleggerire la pressione nella struttura di contrada Imbriacola.

Foto di repertorio