Migranti, scafisti li gettano in mare al largo della Spagna: due annegati

Erano partiti dal Marocco, morti mentre cercavano di giungere a nuoto a riva.

Sono almeno due i migranti che sono annegati nel tentativo di raggiungere a nuoto la costa del sud della Spagna dopo che trafficanti di esseri umani li hanno costretti ad abbandonare la nave. Lo riporta l’emittente statale Rtve citando le squadre di soccorso. Più di un centinaio le persone gettate in mare questa mattina prima che potessero raggiungere la costa dell’Andalusia. In base all’ultimo bilancio, sono più di 120 i rifugiati che sono stati soccorsi sulla spiaggia di Adra, circa 80 chilometri a ovest di Almeria. Uno dei migranti soccorsi è in pericolo di vita.

Numeri impressionanti

Due le imbarcazioni che sono partite dal Marocco. I trafficanti di esseri umani sono riusciti a scappare. Dal 2014, sono almeno 27mila i migranti che hanno perso la vita mentre cercavano di raggiungere l’Europa, secondo i dati dell’Organizzazione internazionale delle migrazioni (Oim).