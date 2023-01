Migranti, Serracchiani: “Hotspot Fvg per Lampedusa del Nord”

“Non bastano le continue criticità al Cara di Gradisca e alla Cavarzerani di Udine, la soluzione della destra è moltiplicare il problema imponendo un hotspot anche sul territorio triestino, così il Friuli Venezia Giulia può a tutti gli effetti diventare la Lampedusa del nord”. Lo afferma la presidente del gruppo Pd alla Camera Debora Serracchiani, a proposito della proposta emersa durante la visita del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, di creare un hotspot fra i territori di Trieste e Gorizia per offrire accoglienza temporanea ai migranti in arrivo dalla rotta balcanica.

“Ci siamo battuti già anni fa – ricorda l’esponente dem – per evitare che la nostra regione diventasse un centro di raccolta dei migranti, insistendo piuttosto per trasferimenti automatici in base alle presenze. Posizionare un’altra struttura a ridosso del confine significa creare un fattore di attrazione per la rotta balcanica e quindi non risolvere affatto il problema dei numeri, anzi rischiare di aggravarlo. Illusorio far credere che questa sia una soluzione”.