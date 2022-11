Lampedusa, si svuota ancora l’hotspot. In corso altri trasferimenti di migranti

Proseguono i trasferimenti dei migranti da Lampedusa verso altre strutture. La Prefettura di Agrigento ha disposto altri spostamenti.

Proseguono, da parte delle autorità, le attività per provvedere allo svuotamento dell’hotspot di Lampedusa.

Dopo i 406 migranti imbarcati sul traghetto di linea che entro la serata di oggi arriverà a Porto Empedocle, la Prefettura di Agrigento sta provvedendo ad altri trasferimenti.

Migranti, i trasferimenti previsti da Lampedusa

Nel dettaglio, altre 149 persone sono state fatte salire a bordo del pattugliatore della Guardia di Finanza in direzione Porto Empedocle. In seguito, i migranti verranno distribuiti in altre strutture di accoglienza.

Lo stesso trattamenti verrà riservato nei confronti di ulteriori 80 migranti che saranno fatti imbarcare sulla nave di linea.

Martello: “Tutto rimarrà fermo”

Nel frattempo l’ex sindaco di Lampedusa, Totò Martello, ha puntato il dito contro il Governo e gli Stati che non sembrano voler discutere adeguatamente del problema migrazione.

“L’Italia sarà emarginata in Europa, perderemo su altri fronti, come quello economico e del Pnrr, e sul tema migranti rimarrà tutto fermo”, sostiene Martello.