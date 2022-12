Mihajlovic, Figc “Minuto di silenzio su tutti i campi di calcio nel week end”

Un minuto di silenzio su tutti i campi di calcio italiani sarà osservato nel weekend per l'ex calciatore e allenatore morto a 53 anni

Un minuto di silenzio su tutti i campi di calcio italiani sarà osservato nel weekend per onorare Sinisa Mihajlovic, ex calciatore e allenatore, morto ieri a 53 anni. Lo rende noto la Figc in un comunicato stampa.

La nota della Federcalcio

“In occasione di tutte le gare dei campionati di calcio in programma nel weekend in Italia (compresi i posticipi di lunedì), la Figc ha disposto un minuto di raccoglimento per ricordare Sinisa Mihajlovic, scomparso ieri a 53 anni a Roma dopo una lunga malattia”.