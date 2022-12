Mihajlovic, in migliaia a Roma per funerale: le personalità sportive all’ultimo saluto a Sinisa

Tante le personalità del mondo sportivo e non presenti: dal ministro per lo sport Abodi, al sindaco di Roma, ai presidenti di Coni e Figc

Oltre duemila persone si sono radunate all’esterno della basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri in Piazza della Repubblica a Roma per l’ultimo saluto a Sinisa Mihajlovic. Tantissimi tifosi di tutte le sue squadre. Il feretro ha lasciato il Campidoglio intorno alle 9.40 e ha raggiunto piazza della Repubblica – parzialmente chiusa al traffico per l’occasione – alle 10.15, seguito dalla famiglia Mihajlovic. La folla ha accolto l’arrivo con un lungo applauso.

Da Abodi a Malagò, al sindaco Gualtieri per ultimo saluto

Tante le personalità del mondo sportivo e non presenti dal ministro per lo sport Andrea Abodi, al sindaco di Roma Roberto Gualtieri, dal presidente del Coni Giovanni Malago’ al numero uno della Figc Gabriele Gravina. Presente anche il commissario tecnico azzurro Roberto Mancini e tanti ex compagni di Mihajlovic calciatore.

Presenti le delegazione di Bologna e Lazio

La delegazione della Lazio con il presidente Claudio Lotito, tutto il Bologna ultima squadra da allenatore di Sinisa, Urbano Cairo e una delegazione della Stella Rossa. Non sono mancati neanche Gigio Donnarumma, Francesco Totti, Daniele De Rossi, oltre a Salsano Lombardo, Marchegiani, Stankovic, Jugovic, Iachini, Fiore, Corradi, Sereni, Orsi, Juric, Branca, Montella, Peruzzi, Di Livio, Bruno Conti, Gianni Morandi, Luca Cordero di Montezemolo e tanti altri.