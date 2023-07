Mike Jagger innamorato della Sicilia, il cantante acquista una villa sul mare

Mike Jagger, frontman dei Rolling Stones, ha deciso di acquistare una casa in Sicilia dove trascorrere le sue vacanze.

Mike Jagger compra casa in Sicilia. Il frontman e leader dei Rolling Stones, nel corso di questi anni, ha fatto più volte visita in Italia e, in particolare, nell’isola per trascorrere le sue vacanze.

Meta preferita dell’artista britannico, in Sicilia, è stata fin da subito l’area sud-orientale del territorio isolano.

Mike Jagger in Sicilia, dove ha acquistato casa

Nel mese di novembre 2022 Mike Jagger aveva visitato Siracusa e la sua provincia, facendosi fotografare in campagna tra degli aranceti, all’Orecchio di Dioniso e al Teatro Greco. Adesso, però, si è fatta avanti l’idea di concedersi anche una residenza tutta siciliana.

Il cantante avrebbe infatti acquistato da tempo un’abitazione nella località di Portopalo di Capo Passero, in una delle zona naturali e turistiche più belle della Sicilia. Nel dettaglio, si tratterebbe di una graziosa villa con vista sul mare.