Mel Gibson in osteria, Mick Jagger tra le arance: parata di star e vip in Sicilia

Celebrità, vip, premi Oscar: ecco i personaggi che hanno scelto la Sicilia per una vacanza senza troppi lussi

E’ lunga la lista di personaggi famosi, star del mondo di Hollywood, che nell’anno ancora in corso sono passati dalla Sicilia: per lavoro, per vacanza o semplicemente perche’ attirati dalla innumerevoli bellezze della nostra Isola.

Mel Gibson a Palermo fra selfie e cene in trattoria

L’ultimo, in ordine di tempo, è stato il premio Oscar Mel Gibson. L’attore noto, tra i suoi numerosi film da protagonista e dietro la macchina da presa, con pellicole di successo come “Arma Letale”, “Apocalipto”, “Braveheart” e “The Passion”, solo per citarne alcuni, è stato in visita per alcuni giorni a Palermo. Dopo l’atterraggio all’aeroporto di Palermo Falcone e Borsellino l’attore si è fatto immortalare da alcune foto e si è divertito a fare selfie con le persone che lo riconoscevano in giro per lo scalo e, successivamente, in città. Immancabile il ristoro in una osteria del centro storico nella quale Gibson ha gradito le tipiche pietanze siciliane con alcuni amici.

Mick Jagger torna a Siracusa: visita al Teatro greco e le foto con le arance

Dal cinema alla musica con il ritorno in Sicilia di Mick Jagger. Il frontman dei Rolling Stones ha trascorso qualche giorno di relax, ancora una volta, a Siracusa. “Relaxing in Italy, after some songwriting time” ha scritto sul suo profilo Instagram postando alcune sue foto che lo ritraggono nel parco Archeologico di Siracusa. La rockstar ha proseguito il giro siciliano con la visita al Teatro greco ed all’Orecchio di Dionisio, prima di farsi immortalare con una arancia in mano nel corso di un passaggio in una azienda agricola.

Madonna innamorata di Taormina e Noto

Ancora musica ma al femminile per la visita (lo scorso 21 agosto) di Madonna. La regina del pop è approdata a Taormina. Dopo aver festeggiato i suoi 64 anni e i 22 del figlio Rocco (nato l’11 agosto del 2000) a Noto, ha proseguito col suo viaggio in Sicilia con le visite a Marzamemi e Siracusa. Proprio nella città aretusea ha apprezzato la basilica di Santa Lucia e ammirato l’opera del Caravaggio, esposta sull’altare maggiore della chiesa. È stata poi accompagnata al sepolcro di Lucia attraversando i sotterranei. Un’altra tappa siracusana è stata Ortigia. La star, che sta conquistando le classifiche mondiali con il suo nuovo album “Finally Enough Love“, ha raggiunto Taormina, passeggiato in Corso Umberto, zona colma di turisti che nel giro di pochi istanti si è riempita di calorosi fan in estasi per averla incontrata.

Per Sharon Stone, sfilate, giro con lo yacht e foto al castello di Sant’Alessio

Ancora cinema con tutta la bellezza di Sharon Stone, splendida 55enne. L’attrice americana la scorsa estate è stata ospite della sfilata di Dolce e Gabbana organizzata a Siracusa e poi ne ha approfittato per fare un giro dell’Isola con il suo yacht. Tra le meraviglie della nostra terra, l’attrice famosa per la sua interpretazione in “Basic Istinct” ha voluto condividere uno scatto con i propri follower. Una foto del castello di Sant’Alessio Siculo con tanto di didascalia: “Amore”. A metà dello scorso luglio la Stone è sbarcata, per una breve sosta, al Porto dell’Etna Marina di Riposto, in provincia di Catania.